Альбом безбар’єрних рішень, який створюється у межах ініціативи Першої Леді Олени Зеленської «Без бар’єрів», адаптують до вимог воєнного часу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Минулого року ми створили цей посібник, щоб показати, як міське середовище може бути дружнім до усіх людей. Однак безбар’єрність під час війни — це й питання безпеки та реабілітації. Тому ми вирішили оновити Альбом, щоб ті, хто відновлюватиме наші міста після війни, дотримувалися принципів безбар’єрності. Пам’ятали, що відбудова вулиць і будинків — це, насамперед, їх зручність та доступність для усіх без винятку людей», — зазначила перша леді Олена Зеленська.

Альбом безбар’єрних рішень – практичний посібник, який рекомендує та на прикладах ілюструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів, зокрема й людей з тимчасовими чи постійними порушеннями здоров’я, дорослих із маленькими дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Він створюється разом із архітекторами, спеціалістами у сфері будівництва, науковцями у сфері людського різноманіття, представниками громадянського суспільства та маломобільних груп населення.

«Нова реальність вимагає нових рішень. Безбар’єрність під час війни — це не лише питання комфортного простору для всіх та кожного. Сьогодні це, у першу чергу, вимога безпеки, створення умов для тих, хто рятується від війни, хто потребує рівного ставлення та умов», — наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

До Альбому будуть додані рекомендації, які враховують реалії та безпекові потреби.

Нагадаємо, Альбом безбар’єрних рішень створюється в межах ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів». Проект реалізується громадською організацією «Безбар’єрність» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України у рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який виконує німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за фінансування Урядів Німеччини та Швейцарії. Розробником Альбому виступає урбан-бюро Big City Lab.