Наука України розвивається, незважаючи на складні умови, які характерні для сьогодення. Одним із показників такого розвитку є результати теоретико-ужиткових досліджень вчених, які продовжують свою наукову діяльність.

Яскравим прикладом таких результатів є фундаментальна наукова праця «Модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ», яку на своїй офіційній сторінці опублікував у Facebook Александр Кудь (член правління громадської організації Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технології розподіленого реєстру).

На певному етапі наукової діяльності Александра було отримано результати, які лягли в основу проєкту Закону 4328 про «Токенізовані активи та криптоактиви», зареєстрованого у Верховній Раді 05.11.2020 року.

Очевидно, що вчений зробив спробу комплексно обґрунтувати та розробити оригінальні та реалістичні практичні рекомендації щодо формування та впровадження механізму модернізації системи публічного управління на основі децентралізованої інформаційної платформи.

Відображені у монографії висновки здатні скоригувати підхід Міністерства цифрової трансформації України до розвитку індустрії віртуальних активів, зокрема питання модернізації громадського управління.

Окрім цього, у науковій роботі Александр Кудь комплексно розкрив проблематику:



● науково-теоретичних та сучасних питань модернізації публічного управління в Україні та світі з використанням інформаційних платформ;

● модернізації публічного управління саме як системи за допомогою заміни нормативної бази та організаційної моделі «уряд як платформа».

Робота, окрім своєї практичної значущості, також має й освітнє значення, адже розрахована для викладачів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління».

Ознайомитися з оригінальним текстом роботи можна за посиланням: https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf

А дізнатися особисту думку та коротку рецензію вченого можна у публікації на його офіційній сторінці у Facebook за посиланням: