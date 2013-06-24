Залишайтесь вдома та обмежте контакти з іншими людьми. Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його інструкцій.

Національна служба здоров’я (тегнути) вже детально пояснювала, як можна бути на зв’язку зі своїм сімейним лікарем https://cutt.ly/II6XWrv

Якщо йдете до лікаря на прийом, то обов’язково використовуйте засоби індивідуального захисту, уникайте великих скупчень людей та тримайте дистанцію. Узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати «додаткових» симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.

Викликайте «швидку» лише за необхідності невідкладної допомоги.

Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Важливо, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження. Телефонувати на 103 варто за наявності наступних симптомів та станів, що виникають у пацієнтів із COVID-19:

біль у грудній клітці;

важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;

сатурація з рівнем кисню в крові менше ніж 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

порушення свідомості;

інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Пам’ятайте, що COVID-19 швидко поширюється, тому не наражайте інших на небезпеку інфікування.