Курс України на євроінтеграцію незмінний, і розворот в інший бік неприпустимий. На цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба акцентував під час зустрічі з бізнес-спільнотою в Києві. Він підкреслив, що відтоді, як обіймає посаду профільного віцепрем’єра, в жодній розмові, на жодній зустрічі не чув навіть натяку на зміну Україною курсу.
«Нині в суспільстві немає запиту на розворот цього курсу, адже в Конституції України чітко прописано, в якому напрямі має рухатися країна. Уряд поставив собі мету за п’ять років досягти всіх відповідностей членства в Європейському Союзі й цілеспрямовано рухатиметься до цієї мети. На своїй посаді не бачу ризиків цьому. Розворот курсу країни в інший бік неприпустимий та економічно невигідний», — цитує Укрінформ слова Дмитра Кулеби.
Раніше в інтерв’ю одному з видань віцепрем’єр зазначив, що Україна відкидає будь-які альтернативні ідеї членству в ЄС, підкресливши, що наша держава має безпрецедентну за глибиною Угоду про асоціацію з ЄС.
Дмитро Кулеба на зустрічі з бізнес-спільнотою зауважив, що українці мають бути реалістами й чітко усвідомлювати, що «великий сусід» намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямі, в напрямі розвитку.
Урядовець зазначив, що стратегічна мета Росії — розворот України, стратегічна мета України — продовження свого курсу. Порушували й питання досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. «Не варто розцінювати це як встановлення миру з Росією. Угода щодо Донбасу і мир із Росією — різні речі», — констатував віцепрем’єр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»