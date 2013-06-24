Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор з питань державної трансформації Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали Меморандум про співпрацю у галузях цифрової трансформації, державного управління, цифрової грамотності та інновацій.

Amazon Web Services надає підтримку Україні на 75 мільйонів доларів. Ці кошти виділені на послуги з міграції державних реєстрів, інших необхідних для функціонування держави баз даних до хмарного середовища AWS. Хмарні технології AWS — основа подальшого функціонування цифрової держави та економіки. Завдяки міграції даних реєстри продовжують працювати навіть під час обстрілів та відключень електрики, а українці можуть безперебійно отримувати держпослуги. Також це гарантує безпеку всіх даних, адже цифрову інфраструктуру неможливо знищити ракетами.

«AWS стала однією з перших компаній, яка підтримала Україну та надала істотну допомогу технологіями у перші дні повномасштабної війни. Компанія вже допомогла з міграцією близько 100 державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище AWS», — зазначив Михайло Федоров.