Глави США і Японії домовилися про співпрацю у сфері освоєння Місяця. За словами Дональда Трампа, участь Японії дозволить прискорити висадку астронавтів на Місяць, а в перспективі – підготувати експедицію на Марс.
Подробиці договору не розголошуються, але фахівці вважають, що японські інженери підготують кілька модулів для станції, яку відправлять на місячну орбіту. За словами керівника космічного агентства Японії Хіросі Ямакава, фахівці вже розробляють проект шлюзу для місячної станції.
Раніше керівництво NASA заперечувало можливість відправки іноземних космонавтів на Місяць. Мабуть, американці не впоралися, а іноземна допомога дозволить зберегти первинний графік польоту. Після того, як було оголошено, що США об'єднається з Японією для польоту на Місяць, американська сторона висловила припущення, що висадка в 2024 році можлива.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»