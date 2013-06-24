Американські фахівці назвали найкращі автомобільні бренди та моделі 2022 року.



Відповідний список опублікували експерти Consumer Reports. Про це повідомляє ТСН.

Так, під час складання рейтингу враховувалися насамперед відгуки власників (у Consumer Reports регулярно проводять опитування автомобілістів). Крім того, беруться до уваги результати тест-драйвів та рівень безпеки авто. Всього до рейтингу потрапили 32 бренди.

Зазначимо, що максимальна підсумкова оцінка може складати 100 балів.

Отже, лідером рейтингу стала фірма Subaru із результатом 81 бал. До десятки увійшли Mazda та BMW (по 78 балів), Honda та Lexus (по 77 балів), Audi (75 балів), Porsche, MINI та Toyota (по 74 бали), а також Infiniti (72 бали). Найгірше зарекомендували себе Jeep, Mitsubishi, GMC та Land Rover – вони замкнули список. Найкращим серед американських брендів став Buick (72 бали), а Tesla розташувалася на 23-му рядку з 32-х, заробивши ті ж 60 балів, що і Chevrolet, і Mercedes-Benz.