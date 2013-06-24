3 грудня в комітеті Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування відбулась зустріч з представниками американської компанії CoAg Medical, винахідниками і виробниками коагулянтів BleedStop, StopsBleeding для зупинення крові, і компанії «My Medic». Про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у зустрічі взяли голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, голова комітету ВРУ з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, гендиректор кампанії «CoAg Medical» Патрік Спірмен та гендиректор кампанії «My Medic» Девід Барлоу, лікарі.

Під час зустрічі представники компаній представили кровоспинні коагулянти, які передали Україні як гуманітарну допомогу, та провели презентацію й мінітренінг з використання цих продуктів для лікарів.

«Зважаючи на ціну, яку платять захисники України своїм життям та здоров’ям, щодня відстоюючи нашу незалежність, і потребу українських медиків у кровоспинних препаратах, необхідних для порятунку як цивільних, так і військовослужбовців, постраждалих від військової агресії російської федерації, важливість такої допомоги важко переоцінити. Ми надзвичайно вдячні міжнародним партнерам за розуміння ситуації, в якій опинилася вітчизняна медична система і щире бажання підтримати її», – підкреслив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Довідково

Зазначені кровоспинні препарати зводять до мінімуму кровотечі у разі порізів, рваних ран та серйозних травм. FDA – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) – надало продуктам відзнаку «Безпечно в рані» (це означає, що їх не потрібно видаляти, оскільки організм їх поглинає).