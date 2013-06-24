Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров відвідав з офіційним візитом Львів. Робоча поїздка розпочалася з відвідування Центру трансплантології лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання, де саме відбувалася трансплантація печінки. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

«Щороку наші лікарі роблять все більше пересадок органів. Наприклад, у Львові вже самостійно, без допомоги закордонних колег, виконують трансплантацію печінки, серця та легень. Наші спеціалісти освоїли технологію Liver Assist, яка подовжує життя печінки поза тілом — і це теж досягнення для української медицини. Ми рухаємося вперед і можемо рятувати ще більше життів українців в Україні», — сказав Сергій Дубров.

Крім того, перший заступник міністра взяв участь у безпрецедентних для України навчаннях із підготовки медиків критичних станів. Це навчально-практичний курс провідної американської організації — Товариства лікарів критичних станів (SCCM). Мета навчань — підготовка українських лікарів інтенсивної терапії та невідкладних станів, зокрема військових медиків, до застосування ультразвукової діагностики під час надання допомоги пацієнтам із критичними станами — кровотечами, мінно-вибуховими пораненнями, політравмами тощо. Таке навчання в Україні відбувається вперше.

«Це дуже важлива подія для медичної спільноти. Ми готувалися до неї з осені минулого року. Дев’ять провідних спеціалістів зі США погодилися прилетіти в Україну, щоби навчити 180 наших лікарів. Серед учасників є і військові медики, які прибули на навчання з регіонів активних бойових дій. Отримані знання допоможуть нашим спеціалістам ефективніше рятувати життя на полі бою та в реанімаціях», — пояснив Сергій Дібров.

Найкращі лектори та інструктори Товариства лікарів критичних станів впродовж тижня навчатимуть наших лікарів застосовувати УЗД-системи для швидкої діагностики, знеболення та реанімації. Місія триватиме з 17 по 24 березня, американські колеги проведуть три базові курси та один посилений. До того ж SCCM надасть Україні 92 портативні апарати УЗД як гуманітарну допомогу.

Організатор курсу — Асоціація анестезіологів України та Перше медоб’єднання Львова. Навчання відбувається за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Фінансову частину в проведенні заходу взяв на себе найбільший благодійник української медицини — американська гуманітарна організація Direct Relief.