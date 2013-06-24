Пентагон вирішив знову досліджувати феномен невпізнаних літаючих об’єктів (НЛО) і навіть створив для цього особливий слідчий відділ. Відповідний наказ підписала заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, повідомляє ВВС. Цей наказ з’явився через п’ять місяців після того, як автори секретного звіту американської розвідки не змогли зробити однозначного висновку про можливість існування інопланетних цивілізацій. Їм вдалося дати правдоподібне пояснення більшості з майже 120 випадків появи НЛО за останні 20 років. Інші феномени, зокрема ті, котрі зафіксували військові льотчики поблизу полігонів, залишили питання відкритим. Ще торік Пентагон опублікував зняте пілотами морської авіації відео, на якому видно об’єкти, що рухаються з неймовірною швидкістю, а потім незбагненним чином зникають.

Новий відділ розслідуватиме інциденти в тих зонах, у яких польоти жорстко контрольовано або зовсім заборонено. Це зроблено з міркувань державної безпеки чи військової таємниці. Військові підозрюють, що річ може бути зовсім не в інопланетних мандрівниках, а в цілком земних шпигунах, які змогли розробити технології, не знайомі американцям.

Новий відділ називатиметься AOIMSG — Група з ідентифікації та синхронізації відстеження літальних об’єктів. За діяльністю відділу стежитиме група експертів, зокрема військових і розвідників. Раніше цього року міноборони США опублікувало три розсекречені відео «незрозумілих повітряних явищ», які журналісти оприлюднили як відео, де зафіксовано НЛО. На одному з них, датованому 2015 роком і продемонстрованому 2017-го, видно об’єкти, які обертаються в польоті.