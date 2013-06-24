Резолюцію на підтримку незалежності України та із засудженням воєнної агресії Росії одностайно ухвалив Сенат США. Резолюція сенаторів не має сили закону, проте офіційно підтверджує «непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України, засуджує нарощування російської військової потужності» на російсько-українському кордоні.

«Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності й суверенітету України», — наголосив сенатор Роб Портман зі штату Огайо, представляючи резолюцію разом із сенатором-демократом Джин Шехін з Нью-Гемпшира.

Весь тиждень, повідомляє УНІАН, сенатори намагалися відреагувати на зростання напруженості в регіоні, чимало з них прагнули піти ще далі та запровадити санкції стосовно президента Росії, які б відчутно вплинули на російську економіку. Адже амбіції Путіна стосуються не лише України, коли російський президент намагається підірвати позиції США в Європі та зруйнувати трансатлантичне партнерство.

Однак на тлі дипломатичних зусиль сенатори вирішили дипломатично утриматися від ухвалення санкційних заходів, покладаючись на стратегію Білого дому.

У документі сенатори закликали президента США Джо Байдена змусити уряд США використовувати всі доступні інструменти, щоб накласти «значні витрати на Росію і відновити мир в Європі». Адже адміністрація США може запроваджувати санкції самостійно, незалежно від дій Конгресу.

В остаточному тексті йдеться, що резолюцію в жодному разі не слід тлумачити як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення підрозділів збройних сил США в Україну.