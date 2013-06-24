Один із масштабних інфраструктурних проєктів, який реалізує відома будівельна компанія «АМК РЕМ-БУД» у межах загальнонаціональної програми «Велике будівництво», капітальний ремонт ділянки дороги між селами Крюківщина та Гатне Київської області.

Виконуваний на замовлення Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА, він передбачає також створення чотирьох транспортних розв’язок, облаштування двох автомобільних смуг, вуличного освітлення, зливової каналізації, тротуарів, які в житловій зоні будуть обабіч дороги.

Торік за сприятливої погоди будівельники виконали чималий обсяг робіт, у тому числі уклали нижній шар асфальтобетонного покриття із асфальтобетонної крупнозернистої суміші та встановили бортові камені.

При цьому застосовувалися сучасні технології, завдяки яким підвищилася якість ремонту.

Зокрема, робітники підсилювали деякі дорожні ділянки геомембраною та вкладали нижній шар із щебенево-піщаної суміші та піску, аби зміцнити основу дорожнього полотна і захистити його від просочування води.

З настанням сприятливої погоди робітники відновлять роботу, адже цей проєкт вони мають завершити у грудні нинішнього року.

Завдяки введенню дороги в експлуатацію місцеві жителі і автомобілісти отримають додаткові зручності і комфорт, до того ж на цій ділянці буде розвантажений транспортний потік.