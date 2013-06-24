У межах Програми Президента України «Велике будівництво» будівельна компанія «АМК РЕМ-БУД» працює на багатьох об’єктах як у Київській, так і Сумській областях, до того ж не лише на великих, а й тих, які, на перший погляд не вельми помітні, однак украй важливі для мешканців тих чи тих населених пунктів.

Наприклад, зараз будівельники лагодять місцеві дороги у центрах об’єднаних територіальних громад селі Верхня Сироватка та селищі Краснопілля на Сумщині.

Зокрема, у першому населеному пункті вони привели до ладу проблемні ділянки по вулиці Соборній і зараз зміцнюють щебенево-піщаною сумішшю узбіччя, а в Краснопіллі ремонтують дорожні полотна по вулицях Мезенівська і Вокзальна.

Усі три об’єкти важливі з точки зору насамперед тамтешніх мешканців, адже дороги не знали ремонту десятки років і вже стали проблемними. Але завдяки фахівцям «АМК РЕМ-БУД» незабаром вулиці буде не впізнати.

Як повідомляє прес-служба компанії, об’єкти будуть здані в експлуатацію вже наступного тижня.