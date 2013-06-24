Зараз, коли в Україні потужно запрацювала Програма Президента «Велике будівництво», потреба у висококваліфікованих кадрах дорожників істотно зросла. На цьому наголошують не тільки фахівці галузі, а й освітяни.

Одними з перших узялися розв’язувати означену проблему в Сумському національному аграрному університеті, де вже починають готувати відповідних фахівців, а для цього створюють належну матеріально-технічну базу.

Зокрема, тут облаштували сучасний критий полігон, де цілорічно можуть набувати практичних навичок не тільки студенти-механіки, а й фахівці будівельних спеціальностей.

Таку ініціативу підтримав директор «АМК РЕМ-БУД» Андрій Куковенко, який наголосив, що компанія як роботодавець залюбки прийматиме до колективу кваліфікованих фахівців-вихованців СНАУ. Адже з часом потреба в них неодмінно зростатиме.

А директор Сумського офісу «АМК РЕМ-БУД» Юрій Деркач, оглянувши полігон, акцентував увагу на прикладному значенні новинки. Тож студенти матимуть не тільки відповідні знання, а й практичні навички.

Таким чином компанія і СНАУ розпочали нову обопільно вигідну сторінку співпраці, що стане корисною країні і суспільству.