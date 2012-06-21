Віцекапітан збірної України із футболу Андрій Ярмоленко на пресконференції перед матчем відбіркового турніру Кубка світу із футболу 2022 року проти команди Казахстану заговорив із журналістами українською мовою.

Ярмоленко зізнався, що раніше соромився говорити українською, тому що не знає її ідеально.

"Спілкуюся українською з батьками, але вона в нас не є чистою. Думав, якщо вживатиму слова-паразити, то люди сміятимуться з мене. Але якось дав кілька інтерв'ю українською і люди сказали, що добре розмовляю. Тому сьогодні вирішив знову спробувати", - зазначив футболіст.

Андрій пообіцяв уболівальникам спілкуватися українською і надалі.