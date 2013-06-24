Учора Верховна Рада призначила екскерівника Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.

Відповідне рішення підтримали 290 нардепів.

Уже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ нині адекватний і відповідає поточним економічним реаліям.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що з призначенням Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України спільна робота уряду та НБУ гарантує макроекономічну стабільність і керованість процесами.

«Вітаю Андрія Пишного на посаді голови НБУ! Сьогодні всі гілки та органи влади працюють злагоджено та максимально ефективно, щоб зміцнити армію й укріпити тил. Упевнений, що спільна робота уряду та Національного банку гарантує макроекономічну стабільність, керованість процесами та забезпечить Збройні сили ресурсами для виконання головного завдання — звільнення нашої землі від окупантів», — написав глава уряду в телеграм-каналі.