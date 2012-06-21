Український плавець Андрій Трусов виграв свою шосту медаль на XVI літній Паралімпіаді в Токіо (Японія).

У десятий день Ігор-2020 21-річний представник Донеччини здобув срібну нагороду на дистанції 50 метрів батерфляєм у класі S7, передає Укрінформ.

До цього Трусов став володарем золотих медалей на 100-метрівці на спині та 50-метрівці вільним стилем, «срібла» на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням і 400 метрів вільним стилем і «бронзи» в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

В активі паралімпійської збірної України вже 92 нагороди - 22 золоті, 44 срібних і 26 бронзових. «Синьо-жовті» посідають 5-е місце у загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей.