У Вашингтоні відбулася зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Співрозмовники обговорили підготовку візиту Президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня. Українська та американська сторони також обговорили розвиток ситуації на сході нашої держави й спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту.

Окрему увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами та останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ.