Голлівудську красуню Анджеліну Джолі і зірку «Ігри престолів» Річарда Меддена екстрено евакуювали зі знімального майданчика фільму «Вічні» на Канарах. Тут знайшли вибуховий пристрій, повідомив The Sun.
За повідомленням сайту видання, 44-річна актриса зараз працює разом з 33-річним партнером над фільмом «Вічні». Бригада вирушила на Канарські острови, щоб зануритися в океан і заодно зняти кілька сцен майбутньої картини, але знімальний процес довелося раптово перервати. На майданчику знайшли вибухонебезпечний предмет.
Міна – справжнісінька, бойова – виявилася «відлунням війни» і лежала неглибоко зарита в пісок ще з часів Другої світової, коли на островах була військова база гітлерівців. Як міну не виявили і не знешкодили раніше – невідомо.
«Страшно уявити, що могло б статися, якби пристрій не виявили. На щастя, всіх вчасно перевезли в безпечне місце, а експерти вжили необхідних заходів», – розповіли виданню очевидці події.
Зйомки картини студії Marvel будуть продовжені в штатному режимі. Знімальний майданчик додатково обстежують.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»