Хакерська група Anonymous офіційно оголосила кібервійну російському хакерському угрупуванню Killnet.

Як передає Укрінформ, про це група Anonymous повідомила у Твіттері.

«Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російської хакерської групи Killnet», – йдеться у повідомленні групи.

В Anonymousдодали, що вже зламали та оприлюднили список електронних листів і паролів, які використовували прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх та порушити їхню діяльність.

Нагадаємо, російське хакерське угруповання Killnet 16 травня оголосило кібервійну урядам десяти держав, які, за їхніми словами, підтримують "нацистів і русофобію". Пізніше хакери уточнили, що кібервійна стосується США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Латвії, Румунії, Литви, Естонії, Польщі та України.

20 травня угруповання Killnet здійснило кібератаки на сайти італійських відомств, серед яких МЗС, Міносвіти та Мінкульт.