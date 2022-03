Хакерська група Anonymous оприлюднили 28 Гб даних зі зламаного сервера центрального банку росії.

Як передає Укрінформ, про це хакери повідомили в серії твітів.

Група поділилася двома посиланнями на сервіс хмарного зберігання Mega NZ. Документи розміщені у двох папках під назвами A і B з 9 та 1 частиною відповідно:

частина А;

частина В.

Anonymous стверджують, що документи містять економічні секрети росії.

Очікується, що найближчим часом експерти розвідки, економісти та активісти працюватимуть над розкриттям їхнього змісту.

При цьому хакери записали відеозвернення, у якому путіна назвали «брехуном, диктатором, воєнним злочинцем і убивцею дітей».

За наказом путіна в Україні вбито тисячі невинних людей, ведуться бомбардування лікарень, шкіл, укриттів; «діти втратили свої сім’ї, сім’ї втратили дітей», ідеться у зверненні групи. При цьому росію він прирік на голод, який триватиме роками.

«Жоден секрет не приховати. Ми всюди. Ми у твоєму палаці. Ми за твоїм столом. Ми в кімнаті, коли ти спиш», - заявила група.

Тисячі оприлюднених документів центрального банку росії містять договори, кореспонденцію, грошові перекази, економічні звіти, угоди з іншими країнами тощо, ідеться у зверненні.

Як повідомлялося, хакерська група Anonymous заявляла, що зламала центральний банк росії, і обіцяла оприлюднити 35 тисяч таємних файлів.