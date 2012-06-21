Сніговий покрив на берегах Антарктиди стає все більш зеленим через поширення зелених водоростей, які спричиняє глобальне потеплінням. Британські вчені склали першу в світі карту, яка показує масштаб полів снігових водоростей. Стаття на цю тему з'явилася у виданні Nature Communications.
Співробітники Кембріджського університету, а також фахівці Британської антарктичної служби об'єднали супутникові фотографії з даними наземних досліджень і отримали детальну карту поширення мікроводоростей, що є в снігу Антарктиди. Для складання карти використовувалися фотографії, зроблені сателітом Sentinel 2 ЕКА, а також відомості, здобуті за підсумками експедицій.
«Зелені водорості, що покривають сніговий покрив Антарктиди, займають все більш великі площі з кожним роком. Йдеться про мікроскопічніхводорості, які змінюють колір снігу на зелений. Ми склали карту, яка показала, що поля зелених водоростей знаходяться в основному в місцях проживання птахів і тварин — їх екскременти стають природним добривом, яке провокує ріст водоростей», — розповідає Метт Дейві, керівник проєкту.
Вчені під керівництвом Дейві виявили одну тисячу шістсот сімдесят дев'ять плям зелених водоростей, які сумарно займають площу майже 20 мільйонів квадратних метрів. Потепління, що провокує ріст водоростей, в кінцевому підсумку призведе до втрати снігового покриву. Вуглекислий газ, вловлюваний водоростями, почне вивільнятися, що стане причиною інтенсифікації потепління.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»