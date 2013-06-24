158 учасників змагалися за грант на реалізацію проєктів з відкритих даних. Загальний фонд – 4,4 мільйона гривень. Члени журі обрали чотирьох переможців, які отримають до 1,1 млн гривень на реалізацію свого проєкту. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Журналістський проєкт «Weekly Chart: Що відбувається в країні мовою цифр» планує створити щотижневу інфографіку на основі відкритих даних та фактів про економічне, політичне та соціальне життя України на платформі національного медіа холдингу Економічна/Українська правда. Проєкт допоможе висвітлити проблеми корупції в Україні. Отже, підвищити прозорість діяльності органів влади.

Clarity Project

Аналітична платформа Open Data Watchdog буде розроблена для автоматичного та незалежного моніторингу публікації, редагування та видалення наборів даних з Єдиного державного вебпорталу відкритих даних. Журнал змін фіксуватиме, хто видалив, що саме і коли. Тож дії розпорядників даних стануть прозорішими.

PRAVOSUD

Завдяки гранту планують розширити функціонал аналітичної платформи Pravosud і вдосконалити систему моніторингу. Зокрема створити додаткові функції – пошук за ключовими словами, пошук документів відповідно до чинних норм законодавства, встановлення участі юридичної особи в судовій справі та пошук збігів за участю адвокатів і прокурорів.

Система використовує відкриті дані для аналізу судової практики з метою підвищення прозорості судочинства. Це знижує можливість появи корупційних схем, сприяє підзвітності державних органів і дає змогу громадськості та журналістам оцінити їхню роботу.

Ліки Контроль

Чатбот «Буду мамою» допоможе жінкам, які планують вагітність або вже вагітні, в зручній формі дізнатися про можливості безоплатного ведення вагітності та допомоги при пологах. Пацієнтки отримають більше інформації про свої права та перелік гарантованих державою медичних послуг, за які не варто сплачувати кошти повторно у вигляді неформальних платежів чи примусових «благодійних» внесків. У чатботі також будуть рекомендації, що робити, коли гроші вимагають. Проєкт буде реалізовано у партнерстві з Благодійним Фондом «280 днів»/

Мета конкурсу Open Data Services Support – підвищити рівень використання відкритих даних для створення нових і підтримки наявних цифрових інструментів, пов’язаних з антикорупційною тематикою, соціальною користю, підвищенням ефективності та прозорості роботи органів влади, подоланням негативних наслідків війни.

Конкурс організований за підтримки USAID / UK aid проєктом TAPAS спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.