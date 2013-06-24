За минулий тиждень підприємці отримали кредитів на 448 мільйонів гривень за урядовою програмою «Доступні кредити 5—7—9%». Із початку чинності програми (лютий 2020 року) банки видали бізнесу 54,6 тисячі кредитів на 171,7 мільярда гривень.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 62 мільярди і на рефінансування попередньо отриманих кредитів — 28,6 мільярда гривень. На антивоєнні цілі було видано 42,7 мільярда гривень, на інвестиційні — 10,9 мільярда. Аграрії отримали 25,9 мільярда кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 мільярда гривень для поповнення обігових коштів. Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві (53%), торгівлі та виробництві (24%), промисловій переробці (14%). Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали ПриватБанк (22,8 тисячі), Ощадбанк (8,2 тисячі) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,3 тисячі).