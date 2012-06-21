У прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який нині подорожує країною з передвиборчим турне, кинули камінням із натовпу протестувальників. Трюдо відвідував пивоварню, де зустрічався з її працівниками, і вже повертався до свого авто, коли в нього полетіли камінці гравію. Політик не постраждав. Натовп, який зустрів Трюдо, складався з противників запровадження в Канаді ковід-сертифіката — санітарного пропуску, який має на меті обмежити доступ невакцинованим громадянам у громадські місця. Минулого тижня прем’єр-міністр був змушений скасувати зустріч з виборцями після того, як приміщення, де вона мала відбутися, оточили розлючені демонстранти.

Пізніше, коментуючи інцидент, Джастін Трюдо сказав, що камінець влучив йому в плече. Як повідомив канадський телеканал CTV National News, гравій влучив і у двох співробітників знімальної групи, але вони не постраждали. Лідер канадської консервативної партії Ерін О’Тул назвав цей інцидент огидним. «Політичне насильство ніколи не виправдовується, і наші ЗМІ мають бути вільними від залякування, утисків і насильства», — написав він.

Питання запровадження ковід-сертифіката в Канаді опинилося в центрі передвиборчої кампанії. Минулого місяця уряд оголосив, що всіх держслужбовців має бути щеплено до кінця жовтня, інакше вони ризикують втратою роботи. Окрім того, всі, хто подорожує літаками, кораблями й залізничним транспортом, також мають отримати ковід-сертифікат. Нині Канада має один із найвищих у світі показників вакцинації від коронавірусу.