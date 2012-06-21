Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко після звільнення залишається в команді нового міністра Дениса Монастирського. Зокрема, на позиції радника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що 28 серпня в адміністрації Держприкордонслужби пройшла міжвідомча нарада з питань упорядкування земель під облаштування державного кордону, в якій взяв участь і Геращенко. Також уточнюється, що він є радником міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, на початку серпня РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка за власним бажанням.

Геращенко є давнім соратником екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пішов у відставку в середині липня.