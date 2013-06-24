За попередньою оцінкою, російські загарбники завдали аеродрому Гостомеля збитків на понад 1 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. гендиректора ДП «Антонов» Євген Гаврилов у спільному зі своїм заступником Віктором Авдєєвим інтерв'ю виданню Forbes.

«Завдано збитків на понад $1 млрд. На аеродромі, площа якого приблизно 400 га, живого місця не лишилося!» - сказав Гаврилов.

Своєю чергою Авдєєв наголосив, що для остаточної оцінки необхідно інвентаризувати активи та оцінити можливість їх подальшого застосування, зважаючи на характер завданих ушкоджень; провести технічне обстеження кожного з обʼєктів (від нерухомості до літаків). За його словами, попередньо для реконструкції самого аеродрому необхідно близько 0,5 млрд доларів.

Керівники Антонова повідомили, що через дії росіян було знищено не лише Ан-225 «Мрія», а й літаки Ан-74 та Ан-26. Крім того, серйозно пошкоджено Ан-22 «Антей», який існував у єдиному екземплярі. Пошкоджень зазнали також літаки Ан-132Д, Ан-28, Ан-148 та модернізований «Руслан» – Ан-124-100М-150.

За словами Авдєєва, практично повністю зруйновано інфраструктуру аеродрому та льотно-випробувальної бази: унікальні ангари, побудовані спеціально для технічного обслуговування «Русланів» та «Мрії», лабораторії та інші споруди.

«Зможемо зайнятися реконструкцією аеродрому лише після закінчення війни. До цього часу розроблятимемо проєктну документацію, оцінюватимемо обсяг необхідних інвестицій та власних коштів, які зможемо вкласти в цей проєкт», - зауважив Авдєєв.

Крім того, Гаврилов повідомив, що вже ведуться роботи щодо проєкту відновлення «Мрії», а також вивчається питання залучення коштів на їх виконання.

Компанія планує створити у Гостомелі вантажний хаб, забезпечити повний комплекс технічного обслуговування літаків сімейства «Ан»; розглядається й залучення приватних інвестицій для будівництва невеликого пасажирського термінала.

«Зможемо зайнятися реконструкцією аеродрому лише після закінчення війни. До цього часу розроблятимемо проєктну документацію, оцінюватимемо обсяг необхідних інвестицій та власних коштів, які зможемо вкласти в цей проєкт», - додав Авдєєв.

Як повідомлялося, бої на території аеродрому в Гостомелі розпочалися від першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого 2022 року.

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками цивільних.