Вчені антропологи знайшли спосіб визначати вживану їжу за рештками кісток. Ізотопний метод застосували при дослідженні кісток жителів, які не встигли врятуватися під час виверження Везувію в Геркуланумі в 79 р н.е.

Про це повідомляє Bucha.Life, посилаючись на дані дослідження в журналі Science Advances.

Антропологам з Британії (центр біоархеології Йоркського університету), США та Італії представилася унікальна можливість відтворити образ життя і харчування жертв виверження вулкана Везувію. Катастрофа почалася в 79 р н.е. вдень 24 серпня. Всі жителі міста Геркуланум намагалися знайти порятунок, але були заживо поховані під попелом і уламками. Під час цих досліджень було розкопано 340 скелетів. Це найтрагічніше і одночасно унікальне скупчення жертв природної катастрофи.

Інтерес суспільства до цієї таємниці спонукав дослідників зрозуміти, чим харчувалися люди, які тут жили. Для цього вони використовували значення ізотопів амінокислот з колагену кісток жертв, застосувавши байєсовські моделі. Для дослідження було взято кістки 17 дорослих людей. Розуміючи процес синтезу білків, вчені змогли зробити однозначні висновки про їх раціон харчування. Це вважається новим і більш точним відкриттям про харчування римського суспільства продуктами, так як цей метод заснований на аналізі отриманих амінокислот, що утворилися в результаті метаболізму в організмі місцевих жителів.

Їжа, яку вживали чоловіки і жінки, значно відрізнялася між собою. Це відбивалося не тільки в характері харчування, але і в її пропорціях. Так, чоловіки більше вживали рибу і злакові продукти, а жінки – фрукти і молочне. Ймовірно, це було пов'язано зі способом життя місцевих жителів, статусом і культурною приналежністю.