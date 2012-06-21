Антропологи виявили щелепу вимерлого виду мавпи, що жила на північному заході Кенії 22 мільйони років тому. Знахідка дозволила заповнити прогалину в еволюційній історії приматів, включаючи людей, а також припустити, які умови могли привести до формування зубів сучасного типу, як у мавп, так і в людей.
Про те повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
Дослідники провели розкопки в Західному Тургані – африканському регіоні, який характеризується наявністю великої кількості викопних решток, що датуються періодом від 19 до 25 мільйонів років. У той час тут знаходилися ліси, населені різними видами тварин, включаючи мавп. Вчені виявили скам'янілості, зокрема рештки рептилій, ссавців та слонів.
Зуби, що належать невідомій мавпі, мають низку примітних особливостей, які дозволили віднести її до нового виду зниклих приматів Alophia metios.
Через ці ознаки деякі вчені спочатку вважали, що знайшли рештки свині, а не мавпи. У раціоні харчування Алофі мали би бути тверді фрукти, насіння і горіхи. Дослідники висунули гіпотезу, згідно з якою включення листя в дієту, що сталося пізніше, призвело до розвитку зубів у приматів, в тому числі зубів людини.
За своїм віком знахідка займає місце між раніше виявленим зубом з віком у 19 мільйонів років, знайденим в Уганді, і зубом з Танзанії, датованим 25 мільйонами років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»