Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та відзначенні 30-ї річниці незалежності України.

Про це стало відомо під час політичних консультацій за участю заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Польщі Марціна Пшидача, повідомляє МЗС.

Боднар подякував Дуді за згоду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах у День Незалежності.

Представник України повідомив про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та вздовж російсько-українського кордону та блокування Кремлем роботи ТКГ. Агресивну політику РФ сторони назвали основною загрозою для безпекової ситуації в регіоні.

Сторони обговорили взаємодію в контексті Польського головування в ОБСЄ 2022 року та співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Керівники інституцій ЄС приїдуть на саміт Кримської платформи.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, Виконавчий віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс і Високий представник ЄС Жозеп Боррель візьмуть участь в роботі саміту Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня, повідомив Керуючий директор по Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності Міхаель Зіберт на зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

Також на заході очікуєть Анґелу Меркель з німецькою делегацією і делегацію від уряду Нідерландів.