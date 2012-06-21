У мережі активно обговорюють плани корпорації Apple на найближче майбутнє. Витоки з ланцюжка поставок свідчать про те, що в Купертіно планують істотно збільшити стартову партію майбутнього Apple iPhone. Повідомляє про це найвідоміший постачальник інформації — американське агентство Bloomberg.

За даними з неофіційних джерел:

♦ виробництво виросте відразу на 20%;



♦ кількість смартфонів в партії різко збільшиться до 90 мільйонів;



♦ продадуть їх до кінця 2021 року — всього за кілька місяців.

Для порівняння, рівень виробництва дванадцятої серії в 2020 році підтримувався на позначці в 75 мільйонів екземплярів. Якщо плани аналітиків справдяться, позначку в 100 мільйонів, проданих iPhone 13 вдасться подолати в рекордно короткі терміни.

Ймовірно, в Купертіно задаються метою знову зробити найдорожчу модель найбільш продаваною. Так, наприклад, сталося з iPhone 12 Pro Max. Цю версію найчастіше купують в світі. Зокрема, популярний топовий Айфон 12 в Києві.

Шанси на успіх: чому будуть купувати iPhone 13

Компанія Apple неспроста робить ставку на нове покоління фірмових смартфонів. Гаджети будуть цікаві для тих користувачів, які в захваті від "яблучної" техніки, і для тих, хто планує вперше перейти з Android на IOS.

Інсайдери повідомляють про цікаві особливості iPhone 13:

♦ Дисплеї з регульованою герцовкою

У базовій і міні-моделі частота оновлення екрану буде фіксованою (імовірно — на рівні 60 Гц), а у Про і Про Макс — адаптивною. Діапазон налаштування складе від 1 до 120 Гц.

♦ Нові процесори

У кожну з 4 версій буде впроваджено інноваційний однокристальний чіп Apple A15 з високими показниками продуктивності, оптимізованою витратою енергії і власним графічним ядром нового покоління.

♦ Більше пам'яті

Айфон 13 Про Макс в топової комплектації отримає збільшений постійний накопичувач. Його обсяг може досягти 1 Тб.

♦ Зміни камери

Оновлення торкнуться розташування датчиків і розмірів модуля основної камери, а також вони "зачеплять" систему оптичної стабілізації зображення. Додатково будуть поліпшені можливості зйомки відео (в тому числі, в портретному режимі).

♦ Зменшений чубчик

"Моноброва" буде займати трохи менше місця на фронтальній панелі iPhone 13.

Поки всі перераховані характеристики непідтверджені. Розраховувати, що Apple найближчим часом більше розповість про нові розробки, годі й говорити. У Купертино специфікації новинок намагаються тримати в секреті аж до анонса. Однак нарощування продажів вселяє надію на те, що iPhone 13 зробить хоч і невелику, але революцію в світі смартфонів.

Gazeta.ua