У мережі активно обговорюють плани корпорації Apple на найближче майбутнє. Витоки з ланцюжка поставок свідчать про те, що в Купертіно планують істотно збільшити стартову партію майбутнього Apple iPhone. Повідомляє про це найвідоміший постачальник інформації — американське агентство Bloomberg.
За даними з неофіційних джерел:
♦ виробництво виросте відразу на 20%;
♦ кількість смартфонів в партії різко збільшиться до 90 мільйонів;
♦ продадуть їх до кінця 2021 року — всього за кілька місяців.
Для порівняння, рівень виробництва дванадцятої серії в 2020 році підтримувався на позначці в 75 мільйонів екземплярів. Якщо плани аналітиків справдяться, позначку в 100 мільйонів, проданих iPhone 13 вдасться подолати в рекордно короткі терміни.
Ймовірно, в Купертіно задаються метою знову зробити найдорожчу модель найбільш продаваною. Так, наприклад, сталося з iPhone 12 Pro Max. Цю версію найчастіше купують в світі. Зокрема, популярний топовий Айфон 12 в Києві.
Шанси на успіх: чому будуть купувати iPhone 13
Компанія Apple неспроста робить ставку на нове покоління фірмових смартфонів. Гаджети будуть цікаві для тих користувачів, які в захваті від "яблучної" техніки, і для тих, хто планує вперше перейти з Android на IOS.
Інсайдери повідомляють про цікаві особливості iPhone 13:
♦ Дисплеї з регульованою герцовкою
У базовій і міні-моделі частота оновлення екрану буде фіксованою (імовірно — на рівні 60 Гц), а у Про і Про Макс — адаптивною. Діапазон налаштування складе від 1 до 120 Гц.
♦ Нові процесори
У кожну з 4 версій буде впроваджено інноваційний однокристальний чіп Apple A15 з високими показниками продуктивності, оптимізованою витратою енергії і власним графічним ядром нового покоління.
♦ Більше пам'яті
Айфон 13 Про Макс в топової комплектації отримає збільшений постійний накопичувач. Його обсяг може досягти 1 Тб.
♦ Зміни камери
Оновлення торкнуться розташування датчиків і розмірів модуля основної камери, а також вони "зачеплять" систему оптичної стабілізації зображення. Додатково будуть поліпшені можливості зйомки відео (в тому числі, в портретному режимі).
♦ Зменшений чубчик
"Моноброва" буде займати трохи менше місця на фронтальній панелі iPhone 13.
Поки всі перераховані характеристики непідтверджені. Розраховувати, що Apple найближчим часом більше розповість про нові розробки, годі й говорити. У Купертино специфікації новинок намагаються тримати в секреті аж до анонса. Однак нарощування продажів вселяє надію на те, що iPhone 13 зробить хоч і невелику, але революцію в світі смартфонів.