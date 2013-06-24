Американська корпорація Apple оновила операційні системи iPhone, iPad і Apple Watch – iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8. Про це йдеться на сайті компанії.

Щоб оновити ці гаджети, потрібно увійти в налаштування пристрою і вибрати відповідний пункт. При оновленні девайси кілька разів перезапустити.

Як повідомляється, нова версія ПО оснащена функцією Focus, яка допомагає поліпшити концентрацію під час роботи. Вона відключає відволікаючі програми за допомогою штучного інтелекту.

Також iOS 15 отримала новий дизайн. Додаток «Камера» тепер може розпізнавати текст і об’єкти на фотографіях. Такі програми, як «Карти», «Гаманець» і «Погода» були доопрацьовані.

У новій операційній системі iPad з’явилася бібліотека додатків і були покращені віджети, які тепер можна вільно переміщувати на робочому столі.

У новій прошивці Apple Watch тепер є функції контролю якості сну, додаток для медитації, а також можливість створювати циферблат з портретів.

14 вересня Apple на своїй щорічній презентації представила новітні смартфони iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max, новий iPad з процесором A13 Bionic. Компанія показала й інші «яблучні» пристрої – навушники AirPods, нове покоління розумних годин Apple Watch Series 7 і новий iPad mini з поліпшеною продуктивністю.

Ціни на iPhone 13 Pro починаються від 999 доларів, на Pro Max – від 1099 доларів. Доступні версії в 128, 256, 512 ГБ. Крім того, вперше з’явиться варіант з пам’яттю в 1 ТБ.