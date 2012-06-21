Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

На WWDC 2020 Apple помпезно оголосила про дворічний перехід з процесорів Intel на власні ARM-чіпи Apple Silicon. І перший час навіть здавалося, що компанія зможе досягти цього швидше задуманого.

Так, з кінця минулого року і до цих пір у IT-гіганта не вийшов жоден комп'ютер, який не отримав би чіп Apple M1 в якості основи. При цьому жоден пристрій на базі рішення від Intel за цей же час теж не з’явився.

Але, як видно, компанії все ж таки доведеться почекати з абсолютним переходом. Так, за даними інтернет-інсайдерів, у 2022 році нас чекає новий професійний комп'ютер Mac Pro. І в його основу, як не дивно, повинен буде лягти 10-нанометровий процесор Intel Xeon W-3300, пише Wccftech.

Варто, щоправда, уточнити, що ті ж ноутбуки компанії навряд чи повернуться «на рейки» CPU від Intel. Прийдешні MacBook Pro 14 "і 16" будуть засновані на Apple M1X, а виходить за ними MacBook Air – на повноцінному M2.