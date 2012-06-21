Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Інсайдер Марк Гурман заявив про те, що Apple має намір оснастити функцією розблокування пристрою по обличчю Face ID усі свої пристрої, включаючи комп'ютери і ноутбуки Mac.

За його словами, на відміну від iPhone і iPad, екрани «яблучних» ноутбуків значно тонші, що ускладнює установку датчиків для роботи Face ID. В кінцевому підсумку компанія з Купертіно може вбудувати камеру для розпізнавання особи під дисплеї, відмовившись від необхідності робити «чубок», як на iPhone. На смартфонах, за його словами, камеру також заховають під екран.

Також Face ID отримають і більш доступні пристрої, наприклад, iPhone SE і iPad Air. Зараз вони мають функцію розблокування Touch ID, яка є дешевшою альтернативою Face ID.