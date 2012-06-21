Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Apple схвалили патент на MacBook з двома екранами, в якому віртуальна клавіатура замінить звичайну, пише 9to5Mac.

За словами фахівців Apple, клавіатуру та екран можна буде міняти місцями, перевертаючи ноутбук. Вона буде підтримувати управління жестами, наприклад, масштабування або свайп.

У патенті Apple заявляє, що цей MacBook матиме біометричні датчики для розблокування пристрою, наприклад, Face ID або датчики відбитків пальців. Крім того, пристрій буде підтримувати бездротову зарядку.

Раніше стало відомо, що компанія Apple вирішила відмовитися від сенсорної панелі Touch Bar в майбутніх MacBook Pro. Як зазначає портал, це рішення слабо корелює з новим патентом, так що є ймовірність, що Apple відмовиться від ідеї реалізації віртуальної клавіатури.