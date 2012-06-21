Apple вже виробляє в Індії «бюджетні» смартфони iPhone 6S, SE і iPhone 7, а незабаром до них приєднаються і флагманські моделі iPhone X і XS. Як пише джерело, партнер Apple, компанія Foxconn, запланувала розпочати виробництво цих моделей, після чого налагодять їх масовий випуск.
Виробництво дорогих iPhone в Індії дозволить Apple знизити їх вартість на 20% за рахунок податків, якими обкладаються товари при імпорті. Додатковий бонус такого рішення – компанія зможе відкривати свої монобрендові магазини в Індії, так як для цього за законодавством вимагається мати в асортименті 30% товарів місцевого походження.
Зниження вартість iPhone в Індії – єдиний спосіб підвищити привабливість своїх смартфонів на цьому ринку. Під натиском китайських брендів на кшталт Oppo, Realme і Xiaomi частка iPhone на другому найбільшому за величиною ринку (після китайського) знизилася до 1%.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»