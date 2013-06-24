Міністерство охорони здоров’я закликає аптечні мережі не підвищувати ціни на лікарські засоби У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також про такі ситуації можна інформувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба:

на електронну адресу info@dpss.gov.ua;

за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот у Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби, контакти яких можна знайти на офіційному сайті.