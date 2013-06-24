Уряд обговорив порядок дій щодо створення механізму передачі майна, яке було заарештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), в управління виконавчої гілки влади та підприємствам держсектору або приватним управителями з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) соціальним житлом. Про це йшлося на нараді під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі були присутні: Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, а також представники міністерств, Фонду державного майна України, АРМА, Державного бюро розслідувань (ДБР) та інші.

Як розповів представник АРМА, ідея нового механізму полягає в тому, що поки йдуть розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештований і знаходиться в розпорядженні агентства, буде об’явлено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись на потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб», - заявив тимчасово виконуючий обов'язки Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати, як приватні, так і державні підприємства.

«Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого – є заарештовані об’єкти, які знаходяться в розпорядженні АРМА і по яких йдуть судові справи. Нам треба розробити механізм, за яким би доступ до конкурсів АРМА мали, як державні, так і приватні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси через Держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні і функціонуванні цих об’єктів», - заявила Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили необхідність прийняття проектів законів України: «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» (№ 6420) та «Про мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР» (№ 6421), які вже були ухвалені в Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

«За нашими оцінками з 1991 року через різні схеми в держави було «зрейдерено» майна на 2 млрд доларів. Воно має бути повернуто до державної власності, а потім вже приватизоване за прозорою схемою», - заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Також за результатами наради було прийняте рішення доручити АРМА опрацювати питання щодо можливості встановлення у договорах управління активами обов’язку для управителів щодо передачі частини активів на соціальні потреби:

- для розміщення у безпечних регіонах внутрішньо переміщених осіб;

- для реабілітації військовослужбовців;

- інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнної агресії проти України.

АРМА має опрацювати разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мінреінтеграції, Фондом державного майна та іншими заінтересованими органами влади питання щодо внесення змін до законодавства для передачі майна, яке тимчасово знаходилось в управлінні Федерації профспілок України, заарештовано та передано до АРМА, в управління виконавчої гілки влади та порядку його фінансування з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальним житлом.