Як встановили співробітники Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з колегами-правоохоронцями, службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача. Окрім того, налагодили механізм з ухилення сплати податків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Дана компанія є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України та підконтрольна російській нафтовій компанії, яка входить до топ 10 світових компаній у даній сфері. Отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет рф, з якого фінансується «друга армія світу» та її дії на території нашої держави.

В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства — виробника органічних хімічних речовин в Україні — ухилилися від сплати понад 3 млрд грн податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.

З метою унеможливлення проведення будь-яких операцій та виведення активів на корпоративні права підприємства на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства накладено арешти.

Процесуальні заходи проводилися в межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.