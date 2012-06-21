Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Цього року археологи, проводячи розкопки на місці Великої синагоги Вільнюса, виявили її центральну частину.

«Щоліта спільна дослідницька група розкопує новий фрагмент Великої синагоги Вільнюса, демонструючи важливість цієї будівлі. У цьому році був дуже хвилюючий момент, так як ми нарешті змогли побачити центральну частину синагоги, яка була знесена понад 60 років тому, її найважливіші і святі місця», – розповіла Фаїна Куклянскі, голова Єврейської громади Литви і Фонду доброї волі, який фінансує земляні роботи.

«Багато рабинів і єврейських лідерів стояли на розкопаній підлозі», – зазначила вона.

Цього року археологічні розкопки зосередили на аналізі ключової частини Великої синагоги, таких як Аронм Кодеш (декоративна кімната в синагозі, в якій зберігаються сувої Тори) і Біма (піднесення в синагозі, з якого читають Тору). Їх було повністю розкопано під час попередніх досліджень.

Велика синагога Вільнюса була однією з найважливіших єврейських релігійних установ у Східній Європі і була відома як важливий єврейський духовний та освітній центр.

ДОВІДКА «УК»

Перша дерев'яна синагога була зведена на вул. Єврейській 1573 року. Під час погрому 1592 року її знищили. У 1606 відбудували заново

1630 року євреї отримали дозвіл на будівництво кам'яної синагоги, за умови що вона не буде вищою від віленських костьолів і не буде виділятися стилем серед інших будівель району. Архітектура будівлі була дуже простою. Зовні будівлю прикрасили пілястрами, вікна були стрілчастими, а дах завершили аттиком, що було характерно для ренесансу. Чотири тосканські колони підтримували внутрішні склепіння, прикрашені геометричними орнаментами. Біма спочатку перебувала біля східної стіни, пізніше її перенесли на середину залу. Арон Га-кодеш був оббитий золотом і сріблом.

Синагогу кілька разів частково руйнували. 1655 року її спалили російські війська коли зайняли Вільно. 1748 року пожежа знищила частину синагоги, галерею для жінок та біму. В черговий раз синагога постраждала під час повстання Костюшка 1794 року. Існує легенда, згідно з якою Віленський Гаон вночі дістав з Арон Га-кодеша сувій Тори й прочитав її 7 разів. Внаслідок цього російський снаряд, випущений по синагозі, не вибухнув.

Після повстання Костюшка синагогу було відновлено в стилі класицизму. Верхню галерею доповнили коринфським портиком. Синагога була найважливішим елементом комплексу на Єврейській вулиці. Поруч з нею була бібліотека, яку 1886 року заснував Матес Страшун. У бібліотеці зберігався також архів віленської єврейської громади. 1927 року бібліотека налічувала 19 тисяч одиниць зберігання. Поруч також були чотири приміщення для вивчення Тори. Неподалік знаходились синагоги Гаона та Хевра-Кадіша. Також у комплексі була міква.

Під час Другої світової війни німці використовували синагогу як склад для зберігання зерна. У липні 1944 вона згоріла під час боїв за Вільнюс. Дах будівлі був повністю зруйнований, всередині все вигоріло, але стіни залишилися стояти. Однак нова влада Вільнюса не погодилася на відновлення синагоги.

1953 року був затверджений генеральний план будівництва Вільнюса, який передбачав перебудову старого єврейського району. У 1955 — 1957 роках руїни синагоги прибрали, а на їх місці побудували школу.