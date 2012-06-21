Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археологи під час проведення розкопок на півночі Китаю виявили рідкісне стародавнє поховання, в якому було знайдено двох закоханих, що обіймаються. Усипальниця відноситься до того історичного періоду, коли в Китаї панувала мода на кохання і любовну тугу.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», про відкриття повідомив Університет Цзілінь, археологічна команда якого виявила незвичайну гробницю. Вона була знайдена в місті Датун, провінція Шаньсі на півночі Китаю, ще в 2020 році. З тих пір там проводилися розкопки, результати яких тільки зараз оприлюднили громадськості. Датування дозволило встановити, що вік усипальниці становить майже 1600 років. Поховання відноситься до періоду правління династії Північна Вей (386-534 роки нашої ери).

Археологи виявили парне поховання, вони назвали його «гробницею закоханих». Справа в тому, що чоловік і жінка лежать в одному саркофазі. При цьому руки чоловіка обвивають талію коханої, в той час як партнерка притулилася до його грудей, поклавши голову йому на плече. Дослідники також виявили срібний перстень на безіменному пальці лівої руки жінки.

Вчені вже провели лабораторний аналіз решток. Він показав, що на момент смерті жінка була абсолютно здорова. У неї не виявили жодних слідів травм або хвороб, які могли б стати причиною смерті. У чоловіка виявили перелом правої руки, який не встиг загоїтися. Все вказує на те, що ці двоє могли покінчити життя самогубством, мимоволі відсилаючи нас до сюжету трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

Достовірність історії, розказаної Шекспіром, досі не встановлена. Однак і це, і попередні археологічні відкриття недвозначно вказують на певну правдоподібність розповіді про нещасних закоханих.

Археологи розповідають, що раніше в Китаї було виявлено кілька гробниць з парами, які обнімаються. Ці поховання відносяться до епохи династії Північна Вей. Однак нова археологічна знахідка унікальна і рідкісна. Дослідники, зокрема, говорять, що вона на диво добре збереглася. За словами вчених, подібні поховання допомагають краще інтерпретувати соціальне сприйняття людського життя і смерті і ставлення до кохання в епоху династії Північна Вей.

Археологи кажуть, що в той час процвітала мода на тугу і любов. До речі, срібний перстень, який прикрашав руку жінки, є одним із свідчень цього. Відомо, що такі вироби в ту епоху були символами любові і шлюбу, а не простими прикрасами.

Це не єдине археологічне відкриття останнього часу. Так, в провінції Шаньсі недавно знайшли 14 багатих цегляних гробниць часів династії Цзінь (1115-1234 роки нашої ери). Їх розкопали в селі Дунчжуан, недалеко від міста Хоума. Примітно, що розкопки розпочалися ще в липні 2016 року. П'ять років у археологів пішло на те, щоб акуратно очистити споруди, а знайдені в них предмети внести в каталоги.

Особливу увагу співробітників Інституту археології провінції Шаньсі привернули дві гробниці, позначені як M12 і M14. Вони добре збереглися. Це розкішні усипальні з багато декорованими дерев'яними конструкціями і цегляними похоронними камерами.

Над їх входами були вигравірувані три китайські ієрогліфи, які переводяться як «велика удача». Гробниці були справжніми пам'ятками архітектури різьбленням по цеглині і кольоровими фресками. На північних стінах зображено померлих. Це сімейне поховання чоловіка і дружини. Їх зобразили сидячи на стільцях біля квадратного столу, на якому стояло блюдо з плодами. Господиня гробниці тримає в руці сувій, а її чоловік – чотки.