Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Археологи, що виявили на території Туреччини фрагменти троянського коня, тепер оприлюднили і факти, які доводять справжність їх знахідки. Все про хід дослідження сенсаційного для світу археології артефакту розповідає Greek reporter.

Вчені виявили залишки дерев'яного об'єкта під час робіт на пагорбі Гіссарлик, де колись знаходилося місто Троя. Знайдений об'єкт - це фрагменти ялинових дощок, довжиною до п'ятнадцяти метрів, розташованих дивним чином. При цьому, знахідку виявили на території стародавнього міста.

Кріс Вілсон і Крістін Морріс, археологи з університету в Бостоні, відзначають, що завдяки вуглецевому датуванню їм вдалося встановити, що дерев'яний об'єкт був створений між XII і XI ст. до н.е. Ці дати збігаються з тими, що вказані в різних джерелах, що розповідають про легендарну Троянську війну, описану Гомером. Також форма споруди вельми схожа на хитрий дар данайців, як його описували в своїх працях стародавні історики.

Більшість вчених вважає, що троянський кінь був міфічною структурою. Кінь зазвичай асоціюється з гомерівськими поеми Іліада і Одіссея.

Класичні епічні поеми розповідають історію Троянської війни і про довгу подорож Одіссея назад на Ітаку, але, як не дивно, в них немає культового дерев'яного коня. Фактично, «Іліада» завершується саме перед закінченням війни.

Історія про троянського коня з'являється в самому кінці війни, оскільки він використовується як стратегія для захоплення Трої і повної перемоги у війні. Історія троянського коня найбільш яскраво представлена ​​в «Енеїді» Вергілія, латинському тексті часів правління Августа в Римі. Історики припускають, що древній письменник використовував образ коня як аналог військової машини.

Знайдена структура відповідає опису Вергілія, Августа і Квінта Смірнея. Отже, археологи почали вважати, що це відкриття дійсно є залишками троянського коня, якого використовували греки для завоювання давньої Трої.

Ще одна знахідка, що підтверджує твердження археологів, - пошкоджена бронзова пластина з написом «Після повернення додому греки присвячують це приношення Афіні». Квінт Смірнея посилається на цю пластину в своїй епічній поемі «Постгомеріка». Табличка також була знайдена під час розкопок.

Все це дозволяє вченим з упевненістю говорити про те, що вони виявили саме того троянського коня, що став однією з головних причин падіння Трої. У відповідь на скептичні зауваження тих хто не вірить в можливість подібної знахідки, варто згадати приклад Генріха Шлімана, який багато років шукав міфічну на той момент Трою. І зумів знайти це місто, не дивлячись на те, що йому ніхто не вірив.