Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археологи з Марокко оголосили про виявлення найдавнішого в Північній Африці місця виготовлення ручних сокир кам'яного віку, що датується 1,3 мільйона років тому.

Ця знахідка відсуває на сотні тисяч років дату початку в Північній Африці ашельської індустрії кам'яних знарядь, пов'язаної з ключовим предком людини Homo erectus, повідомили вчені.

Відкриття було зроблено під час розкопок у кар'єрі на околиці економічної столиці країни Касабланки.

Це «велике відкриття ... сприяє збагаченню дискусії про появу ашельської людини в Африці», – сказав Абдеррахім Мохіб, співдиректор франко-марокканської програми «Доісторія Касабланки».

До цієї знахідки вважалося, що присутність у Марокко ашельської індустрії кам'яних знарядь датується 700 000 років тому.

Нові знахідки на ділянці Thomas Quarry I, яку вперше виявили в 1969 році, коли в печері було знайдено половину людської нижньої щелепи, означають, що ашельська культура тут майже вдвічі древніша.

Команда з 17 чоловік, яка зробила це відкриття, складалася з марокканських, французьких та італійських дослідників, і їх висновки ґрунтуються на вивченні кам'яних знарядь, знайдених у цьому місці.

Марокканський археолог Абделуахед Бен Нсер назвав цю новину «хронологічним відскоком».

Він сказав, що початок ахейського періоду в Марокко тепер близьке до дат початку південно-і східно-африканського періоду – 1,6 млн. і 1,8 млн. років тому відповідно.

Раніше люди обходилися більш примітивними гальковими знаряддями, відомими як олдованська культура.

За словами Мохіба, дослідження на ділянці Касабланки проводилися протягом десятиліть і «дозволили отримати одну з найбагатших ашельських місцезнаходжень колекцій в Африці».

«Це дуже важливо, тому що ми говоримо про доісторичний час, складного періоду, про який існує мало даних».

За словами Мохіба, дослідження також дозволило підтвердити «найдавнішу присутність у Марокко людей», які були «різновидами Homo erectus».

У 2017 році виявлення п'яти скам'янілостей в Джебель Ірхуді в Марокко, вік яких оцінюється в 300 000 років, перевернуло еволюційну науку, коли вони були віднесені до виду Homo sapiens.

Марокканські скам'янілості були набагато старшими деяких скам'янілостей зі схожими рисами обличчя, знайдених в Омо Кібіші в Ефіопії, вік яких становить близько 195 000 років.