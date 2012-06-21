Нідерландські археологи, які вивчали вміст древніх скарбів, прийшли до висновку, що в Європі в епоху ранньої бронзи в якості перших грошей використовували бронзові предмети. Результати дослідження науковців опублікував журнал PLOS ONE.

Вчені давно намагаються дізнатися, коли виникли перші гроші і як вони виглядали.

Однією з ключових особливостей грошей є їхня універсальність і стандартизація. Тому археологи шукають у похованнях і скарбах велику кількість однакових предметів, які могли використовувати в якості валюти.

Вчені вважають, що такі повністю стандартизовані за формою та вагою предмети були у той час першими грошима, які курсували на величезній території. Цю гіпотезу підтверджує і той факт, що археологи постійно знаходять скарби, що містять безліч таких однорідних виробів.

У південній частині Центральної Європи – в південній Німеччині, Чехії та Австрії – це бронзові смужки і кільця, а в північній та північно-східній Німеччині і Польщі – це здебільшого бронзові сокири. У центральній Німеччині, Богемії і Моравії зустрічаються усі три типи таких предметів.

У більш пізніх за віком знахідках, що відносяться до епохи середньої бронзи, археологи в Європі часто знаходили крім цілих предметів і їх подрібнені частини, як окремо, так і скріплені разом, що, на думку авторів, говорить про появу більш точних інструментів зважування і більш розвинену систему розрахунку, що вказує на використання дробових чисел.

«Ми припускаємо, що виробництво практично повністю ідентичних копій кілець, пластин і лез сокир і їх використання в якості товарних грошей призвело до більш широкого визнання вагових стандартів і виникнення системи ваг в Центральній Європі», – пишуть автори статті.

В кінці бронзового століття в скарбах з'являються артефакти з золота, а також розширюється територія поширення стандартних бронзових предметів на північ, до Скандинавії. До цього часу вони були присутні там тільки в одиничних екземплярах, їх знаходили лише у похованнях разом зі своїми власниками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»