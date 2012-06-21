Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Руїни втраченого монастиря виявили біля церкви Святої Трійці в Кукхемі. Поруч з церквою розкопали місце монастиря VIII століття, який вважався втраченим.

Точне місце розташування монастиря, яким керувала королева Кінетріт (Cynethryth) – вдова могутнього короля Оффи Мерсійського – віддавна бентежить істориків.

Однак археологи заявили, що нарешті знайшли його на території церкви Святої Трійці в Кукхемі, графстві Беркшир на півдні Англії.

Сподіваємось, це дасть унікальне уявлення про одну з найвидатніших жінок раннього Середньовіччя, кажуть вчені.

Кінетріт, як вважається, померла в 798 році нашої ери. Це єдина англосаксонська королева, чий портрет карбували на монетах.

Письмові записи свідчать, що вона стала королівською настоятелькою монастиря після смерті свого чоловіка, короля Оффи, який правив Мерсією, одним із найвливовіших англосаксонських королівств.

Доктор Габор Томас, археолог з Університету Редінга, який керував розкопками, каже , Кінетріт – це захоплююча постать, жінка-лідер, яка за своє життя мала справжній статус і вплив.

«Не тільки карбували монети з її зображенням, але відомо, що коли могутній європейський лідер Карл Великий писав своїм англійським колегам, він спільно писав і королю Офі, і королеві Кінетріт, надаючи їм обом рівний статус.

Король Оффа знав, що деякі римські імператори випускали монети з іменами своїх дружин. Він намагався діяти як імператор. З історичних джерел відомо, що він мав високу думку про свою власну важливість.

«Ми в захваті від того, що знайшли речові докази монастиря, яким вона керувала, в якому, швидше за все, спочила навіки».

Археологи також виявили артефакти, включаючи залишки їжі, гончарний посуд, який використовували для приготування їжі, жіночий бронзовий браслет та шпильку для одягу, які, ймовірно, носили жінки – члени громади.

Доктор Томас каже, що, незважаючи на задокументовані джерела, мало відомо про те, яким було життя в монастирі.

«Виявлені предмети дозволять нам скласти детальне враження про те, як ченці та черниці, які тут жили, їли, працювали та одягалися», – каже Габор Томас.

Він додав, що таємниця втраченого монастиря Кукхем, що бентежила істориків, тепер розкрита «раз і назавжди».