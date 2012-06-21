Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У старовинному місті Айзаной, що в центральній Туреччині, археологи знайшли статую богині здоров'я та чистоти Гігієї.

За словами дослідника, у стародавньому місті на заході Туреччини було виявлено стародавню статую міфологічної богині Гігієї, яка вважалася берегинею здоров’я.

«Ми виявили статую Гігієї, відому як богиня здоров'я та чистоти, доньку Асклепія, бога здоров'я в грецькій та римській міфологіях», – розповів про знахідку Гохан Коскун, який координує розкопки в стародавньому місті Айзаної.

Зауваживши, що голова мармурової статуї відсутня – доля набагато стародавніших скульптур – археолог Коскун сказав: «На жаль, вона не збереглася до наших днів, але в її нинішньому вигляді ми можемо побачити, що ця статуя приблизно розміром з людину».

«Під час минулих розкопок в Айзаної також було виявлено артефакти, пов'язані з богинею здоров’я», – сказав він. «Ці знахідки змушують нас думати, що в Римській епосі в Айзаної могли існувати деякі будівлі, пов'язані з культом здоров'я».

Розташований поблизу міста Кавдархісар у провінції Кутах'я, тут також знаходиться один з найкраще збережених храмів Анатолії, присвячений Зевсу, царю грецьких олімпійців, що володіє громом.

Айзаной може похвалитися історією та конкурувати з Ефесом, ще одним знаковим старовинним містом Туреччини. Нагадаємо, шо Айзаной був внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2012 році, а розкопки тут тривають майже десятиліття.

Гохан Коскун сказав, що понад 100 робітників та 25 технічних працівників працюють над розкопками на майже 5000-річному місці.

«Ми намагаємося розкрити галереї з колонами на західному та південному крилах агори (базару), магазини, що знаходяться за ними», – додав він.

Коскун додав, що статуя Гігієї – пов'язана з сучасним словом «гігієна» – була виявлена в середині галереї з колонами на південному крилі агори.

Місце розкопок розташоване за 57 кілометрів (35 миль) від центру міста Кутах'я. Це стародавнє місце пережило свій золотий вік у ІІ та ІІІ століттях нашої ери і стало «центром єпископату у візантійську епоху», згідно з веб -сайтом Турецької культури та Міністерством туризму.

Останні розкопки навколо Храму Зевса свідчать про існування в місті декількох рівнів поселення, починаючи з 3000 року до нашої ери. У 133 році до нашої ери він був захоплений Римською імперією.

У 1824 році європейські мандрівники заново відкрили стародавнє місце.

У період з 1970 по 2011 рік Німецький археологічний інститут розкопав театр і стадіон, а також дві громадські лазні, спортзал, п’ять мостів, торгову будівлю, некрополі та священну печеру Метер Стюне – культове місце, яке, як вважають, використовували ще до першого століття до нашої ери.

З 2011 року турецькі археологи проводять роботи на старовинному місці. Цього року розкопки були передані дирекції музею Кутахії.