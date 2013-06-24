У Китаї археологи з Інституту культурної спадщини й археології провінції Хенань виявили руїни семи будинків 6000-річної давнини.

Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.

Фундаменти будинків різних розмірів були знайдені в руїнах Беянпін у місті Лінбао й відносяться до середнього періоду культури Яншао, що виникла 5 -7 тисяч років тому в середній течії річки Хуанхе.

Фундамент найбільшого будинку є напівпідземною прямокутною спорудою із закругленими кутами. Наразі його площа становить 172 кв. м, а спочатку будинок займав площу майже 250 кв. м.

Заступник очільника Інституту Вей Сінтао зазначив, що виявлення великих будинків періоду Яншао надає нову опору для вивчення типів, конструкцій та технологій будівництва будинків на той час.

Нагадаємо, у Китаї знайшли повний скам'янілий скелет птиці з головою динозавра- Cratonavis zhui, яка жила близько 120 мільйонів років тому.