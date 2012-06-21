Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Археологи, що проводили розкопки на місці будівництва шосе в районі Хіллінгдона в Західному Лондоні, виявили скарб із понад 300 рідкісних монет пізнього залізного віку. Хіллінгдонський скарб був знайдений після того, як злива оголила ділянку трав’яного ґрунту, який вказав на присутність окисленого металу. При огляді цієї місцевості археологи виявили тонкі металеві диски, втоплені в ґрунті, які зберігалися тут з І століття до нашої ери.

Потіни – це монети, виготовлені з суміші міді, олова і свинцю, відлиті у Великобританії, але копіюють більш ранню кельтську монету, викарбувану 2175 років тому на території сучасного Марселя. Вони приблизно 1,2 дюйма в діаметрі. На аверсі зображено стилізований профіль Аполона, повернутого вліво, на реверсі – бик, що атакуює вправо.

Перші такі монети були викарбувані у Великобританії не пізніше 150 року до н.е. Десь до 100 року до н.е. ці досить громіздкі монети були замінені більш тонкими монетами з більш вишуканим дизайном, які тепер називаються плоскими лінійними. Протягом декількох десятиліть плоскі лінійні потіни поступово перетворилися у найрізноманітніші форми, при цьому зображення бика і голови Аполона ставали все більш стилізованими.

Скарб такого ж розміру, «скарб Санбері», був виявлений у 2010 році, але потіни були датовані набагато раніше, раннім залізним віком. Потіни пізнього залізного віку, схожі на скарб Хіллінгдона, виявляли й раніше, але в набагато менших кількостях, що робить цю знахідку дуже важливою.

Історики поки не впевнені, для чого могли застосовувати ці монети в I столітті до нашої ери, оскільки основним методом торгівлі у той час був бартер. Можливо, їх використовували як підношення богам, прикопавши на лісовій галявині чи біля священного джерела. Також скарб міг відігравати роль заощаджень на випадок надзвичайної ситуації або фінансової кризи.

Монети відправлені в лабораторію для очищення, консервації та оцінки стану. Вони будуть каталогізовані і проаналізовані експертами, щоб більше дізнатися про їх походження.