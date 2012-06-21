Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Золотий перстень з вигравіруваним написом «Memento mori», з інкрустованим емалевим черепом був серед скарбів, нещодавно виявлених археологами-аматорами біля замку Каррегофа в Уельсі.

Перстень датуєтся1550 і 1 650, і, ймовірно, належав багатому валлійцю, згідно Національному музею Уельсу, повідомляє Archaeology-World.com.

«Це рідкісний зразок обручки memento mori епохи Тюдорів або ранніх Стюартів з явним валлійським походженням», – сказав доктор Марк Реднап, заступник керівника відділу колекцій і досліджень Національного музею Уельсу.

Перстень пропонує безцінне уявлення про життя людей, які жили в той час.

«Його настрій відображає високу смертність того періоду, мотив і напис, що підтверджують стислість і суєту життя», – сказав Реднап.

Акуратно вигравіруваним шрифтом написана слова «memento mori» або «пам'ятай про свою смерть». Фраза була б знайома комусь, хто живе в середні століття. Це відноситься до духовної практики роздумів про свою смерть.

Як пояснює сестра Тереза Алетейя Ноубл, сучасна прихильниця такої практики: «Роздуми про смерть – це не хвороблива справа. Це здорова і часто цілюща практика, яка допомагає нам з надією прийняти неминуче. Вічне життя, обіцяне в Ісусі Христі, – це наш остаточний, довгоочікуваний кінець. Усвідомлення реальності смерті допомагає нам жити краще».