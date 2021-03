Вивчивши фрагменти ДНК стародавніх рослин, витягнутих з арктичних озерних відкладень, вчені виявили докази того, що ареал деяких чагарників перемістився на 400 км на південь за останні 100 тисяч років. Однак у міру зміни клімату ареал північних рослин може знову зміститися – Арктика в результаті вона знову може стати зеленою і квітучою.



Сьогодні в арктичній тундрі поширена, наприклад, карликова береза, яка не росте на північ від Баффінової землі (канадська Арктика). Аналіз стародавніх відкладень показав, що колись карликова береза росла набагато північніше, ніж у наші дні. Це вказує на те, що в давнину Арктика нагадувала сьогоднішню тундру, і була квітучою і зеленої.



Нове дослідження, опубліковане у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences, доводить, що 100 тисяч років тому ареал багатьох арктичних рослин був набагато північнішим, ніж сьогодні. Вчені застосували новий метод, що дозволив отримати ДНК стародавніх рослин з озерних відкладень.



«Ареал карликової берези змістився на 400 км на південь за останню сотню тисяч років. Сьогодні в Арктиці стрімко підвищуються температури, тому можна припустити, що карликова береза та інші арктичні види рослинності знову поширяться на північ. Арктика в результаті серйозно зміниться і позеленіє»,– впевнені дослідники.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»